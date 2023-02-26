Альховиков Егор (Георгий) Ильин
Место рожденияд.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1784
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.11.1804
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1807
Жена: Евдокия Федосова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1809
Мать ребёнка: Евдокия Федосова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно