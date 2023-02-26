Альховиков Демид Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альховиков Демид Егоров

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Место рождения

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.08.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

До 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1809

Отец: Альховиков Егор (Георгий) Ильин

Мать: Евдокия Федосова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1833
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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