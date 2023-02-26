Альховиков Демид Егоров
Место рожденияд.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.08.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1809
Отец: Альховиков Егор (Георгий) Ильин
Мать: Евдокия Федосова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1833
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно