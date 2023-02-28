Евдокия Федосова
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: Федосий Григорьев
Мать: Феврония Никифорова
Бракосочетание
20.05.1799
Муж: Георгий Тихонов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1801
Сын: Игнатий Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Тихонов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Силуян Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Тихонов
Рождение ребёнка
20.01.1807
Сын: Климент Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Тихонов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1807
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1808
Муж: Аким Фёдоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.08.1809
Отец ребёнка: Альховиков Егор (Георгий) Ильин
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно