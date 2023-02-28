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Евдокия Федосова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: Федосий Григорьев

Мать: Феврония Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.05.1799

Муж: Георгий Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1801

Сын: Игнатий Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Тихонов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Силуян Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Тихонов

Рождение ребёнка
20.01.1807

Сын: Климент Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Тихонов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1807

Муж: Альховиков Егор (Георгий) Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1808

Муж: Аким Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.08.1809

Сын: Альховиков Демид Егоров

Отец ребёнка: Альховиков Егор (Георгий) Ильин

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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