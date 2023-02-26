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Аким Фёдоров

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: Фёдор

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1794

Дочь: Евдокия Акимова

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1799

Сын: Терентий Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анисия Акимова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
21.07.1806

Сын: Семён Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1808

Жена: Евдокия Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1824

Сын: Антоний Акимов

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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