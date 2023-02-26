Аким Фёдоров
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: Фёдор
Мать: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1794
Дочь: Евдокия Акимова
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1799
Сын: Терентий Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анисия Акимова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
21.07.1806
Сын: Семён Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.07.1808
Жена: Евдокия Федосова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1824
Сын: Антоний Акимов
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно