Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Марк Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Дария Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Аким Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно