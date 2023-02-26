Дария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Фёдорова

Дария Фёдорова

avatar

Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1774

Дата смерти

23.09.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Фёдор

Мать: не указана

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1795

Муж: Георгий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1797

Сын: Федот Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Васильев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1801

Дочь: Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Васильев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1806

Дочь: Дария Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Васильев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1807

Сын: Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Васильев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.04.1809

Муж: Парфен Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
23.09.1835
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close