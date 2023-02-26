Дария Фёдорова
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1774
Дата смерти23.09.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Фёдор
Мать: не указана
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1795
Муж: Георгий Васильев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1797
Сын: Федот Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Васильев
Рождение ребёнка
02.08.1801
Дочь: Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Васильев
Рождение ребёнка
10.03.1806
Дочь: Дария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Васильев
Рождение ребёнка
08.11.1807
Сын: Михаил Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Васильев
Бракосочетание
19.04.1809
Муж: Парфен Никифоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
23.09.1835
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище