Парфен Никифоров
Место рожденияд.Хотеево
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Хотеево
Бракосочетание
19.04.1809
Жена: Дария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Антонова
Смерть
Неизвестно