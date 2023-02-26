Парфен Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфен Никифоров

Парфен Никифоров

avatar

Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.
1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Хотеево
Бракосочетание
19.04.1809

Жена: Дария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Антонова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close