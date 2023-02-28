Георгий Васильев
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти10.03.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Василий Косьмин
Мать: ?
Бракосочетание
19.10.1795
Жена: Дария Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1797
Сын: Федот Георгиев
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Рождение ребёнка
02.08.1801
Дочь: Евдокия Георгиева
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Рождение ребёнка
10.03.1806
Дочь: Дария Георгиева
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Рождение ребёнка
08.11.1807
Сын: Михаил Георгиев
Мать ребёнка: Дария Фёдорова
Смерть
10.03.1809