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Георгий Васильев

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

10.03.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Василий Косьмин

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.10.1795

Жена: Дария Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1797

Сын: Федот Георгиев

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1801

Дочь: Евдокия Георгиева

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1806

Дочь: Дария Георгиева

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1807

Сын: Михаил Георгиев

Мать ребёнка: Дария Фёдорова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
10.03.1809
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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