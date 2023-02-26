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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Амелчинина Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Косьмин
Рождение ребёнка
1779
Сын: Георгий Васильев
Отец ребёнка: Василий Косьмин
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Фаддей Васильев
Отец ребёнка: Василий Косьмин
Смерть
До 1809