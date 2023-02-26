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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Амелчинина Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Косьмин

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Георгий Васильев

Отец ребёнка: Василий Косьмин

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Фаддей Васильев

Отец ребёнка: Василий Косьмин

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1809
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