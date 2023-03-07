Амелчинина Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Василий Косьмин
Мать: ?
Бракосочетание
28.10.1796
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1797
Дочь: Анастасия Малахиева
Отец ребёнка: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1801
Сын: Малашенков Аким (Яким Малофеев)
Отец ребёнка: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1804
Дочь: Акилина Малахиева
Отец ребёнка: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малашенков Андрей (Малахов)
Отец ребёнка: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно