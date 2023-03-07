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Амелчинина Татьяна Васильева

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Василий Косьмин

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1796

Муж: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1797

Дочь: Анастасия Малахиева

Отец ребёнка: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1801

Сын: Малашенков Аким (Яким Малофеев)

Отец ребёнка: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.06.1804

Дочь: Акилина Малахиева

Отец ребёнка: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малашенков Андрей (Малахов)

Отец ребёнка: Амелчинин Малафей (Малахий) Федосов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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