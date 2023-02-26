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Антоний Акимов

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Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1776 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

До 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: Аким Фёдоров

Мать: Анна Иванова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1843

Сын: Георгий Антонов

Мать ребёнка: Феврония Ефимова

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Ефимова

Смерть
Неизвестно
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