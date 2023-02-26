Антоний Акимов
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: Аким Фёдоров
Мать: Анна Иванова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1843
Сын: Георгий Антонов
Мать ребёнка: Феврония Ефимова
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Ефимова
Смерть
Неизвестно