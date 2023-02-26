Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиДо 17.05.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1794
Дочь: Евдокия Акимова
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1799
Сын: Терентий Акимов
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анисия Акимова
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
Рождение ребёнка
21.07.1806
Сын: Семён Акимов
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824
Сын: Антоний Акимов
Отец ребёнка: Аким Фёдоров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Фёдоров
Смерть
До 17.05.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от обложной болезни