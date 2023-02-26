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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 17.05.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1794

Дочь: Евдокия Акимова

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1799

Сын: Терентий Акимов

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

д.Борисовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анисия Акимова

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

Рождение ребёнка
21.07.1806

Сын: Семён Акимов

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824

Сын: Антоний Акимов

Отец ребёнка: Аким Фёдоров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Фёдоров

Смерть
До 17.05.1808
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от обложной болезни
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