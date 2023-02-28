Федосий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосий Григорьев

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

17.04.1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1781

Дочь: Евдокия Федосова

Мать ребёнка: Феврония Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Иосиф Федосов

Мать ребёнка: Феврония Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1799

Дочь: Анна Федосова

Мать ребёнка: Феврония Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
17.04.1800
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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