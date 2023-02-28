Федосий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти17.04.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1781
Дочь: Евдокия Федосова
Мать ребёнка: Феврония Никифорова
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Иосиф Федосов
Мать ребёнка: Феврония Никифорова
Рождение ребёнка
27.11.1799
Дочь: Анна Федосова
Мать ребёнка: Феврония Никифорова
Смерть
17.04.1800