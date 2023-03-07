Феврония Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1781

Дочь: Евдокия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Иосиф Федосов

Отец ребёнка: Федосий Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1799

Дочь: Анна Федосова

Отец ребёнка: Федосий Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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