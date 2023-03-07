Феврония Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1781
Дочь: Евдокия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Григорьев
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Иосиф Федосов
Отец ребёнка: Федосий Григорьев
Рождение
До 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1799
Дочь: Анна Федосова
Отец ребёнка: Федосий Григорьев
Смерть
Неизвестно