Иосиф Федосов
Место рождения
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Федосий Григорьев
Мать: Феврония Никифорова
Бракосочетание
04.11.1800
Жена: Федора (Гаврилова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.09.1801
Сын: Иоанн Иосифов
Мать ребёнка: Федора (Гаврилова)
Рождение ребёнка
27.01.1806
Сын: Иван Иосифов
Мать ребёнка: Федора (Гаврилова)
Смерть
Неизвестно