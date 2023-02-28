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Иосиф Федосов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Федосий Григорьев

Мать: Феврония Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1800

Жена: Федора (Гаврилова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.09.1801

Сын: Иоанн Иосифов

Мать ребёнка: Федора (Гаврилова)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1806

Сын: Иван Иосифов

Мать ребёнка: Федора (Гаврилова)

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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