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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Михаил Демидов
Отец ребёнка: Демид Иванов
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Семён (Никифоров)
Отец ребёнка: Демид Иванов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Павел Демидов
Отец ребёнка: Демид Иванов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Альховикова Анастасия (Наталия) Демидова
Отец ребёнка: Демид Иванов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.