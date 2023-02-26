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Михаил Демидов

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Место рождения

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1867 г.р.

Мать

Жена

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: Демид Иванов

Мать: ?

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1799

Сын: Сильвестр Михайлов

Мать ребёнка: Анна Николаева

д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Смерть
Неизвестно
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