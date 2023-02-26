Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1799
Сын: Сильвестр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Демидов
д.Астапенки ( Юшковские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Демидов
Смерть
Неизвестно