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Семён (Никифоров)

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

До 1809

Пол

Мужской

Отец

До 1867 г.р.

Мать

Жена

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Иосиф Семёнов

Мать ребёнка: Федора Никифорова

д.Юшковские Старины
Рождение
До 1784

Отец: Демид Иванов

Мать: ?

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1802

Дочь: Феврония Семёнова

Мать ребёнка: Федора Никифорова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1806

Сын: Илья Семёнов

Мать ребёнка: Федора Никифорова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Никифорова

Смерть
До 1809
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