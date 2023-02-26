Семён (Никифоров)
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиДо 1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иосиф Семёнов
Мать ребёнка: Федора Никифорова
д.Юшковские Старины
Рождение
До 1784
Отец: Демид Иванов
Мать: ?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1802
Дочь: Феврония Семёнова
Мать ребёнка: Федора Никифорова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1806
Сын: Илья Семёнов
Мать ребёнка: Федора Никифорова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Никифорова
Смерть
До 1809