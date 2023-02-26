Федора Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти29.04.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иосиф Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Никифоров)
д.Юшковские Старины
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1802
Дочь: Феврония Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Никифоров)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1806
Сын: Илья Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Никифоров)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён (Никифоров)
Смерть
29.04.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка