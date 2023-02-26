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Федора Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

29.04.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1780

Сын: Иосиф Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Никифоров)

д.Юшковские Старины
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1802

Дочь: Феврония Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Никифоров)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1806

Сын: Илья Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Никифоров)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён (Никифоров)

Смерть
29.04.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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