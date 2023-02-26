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Пелагея Иванова

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Иван Исааков

Мать: Евдокия Иванова

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1880

Муж: Бодюльков Матвей Миронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Матрона Матвеева

Отец ребёнка: Бодюльков Матвей Миронов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бодюльков Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Бодюльков Матвей Миронов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Феодосия Матвеева

Отец ребёнка: Бодюльков Матвей Миронов

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бодюльков Филипп Матвеев

Отец ребёнка: Бодюльков Матвей Миронов

Смерть
Неизвестно
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