Пелагея Иванова
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Иван Исааков
Мать: Евдокия Иванова
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Матрона Матвеева
Отец ребёнка: Бодюльков Матвей Миронов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Бодюльков Матвей Миронов
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Феодосия Матвеева
Отец ребёнка: Бодюльков Матвей Миронов
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Бодюльков Матвей Миронов
Смерть
Неизвестно