Бодюльков Матвей Миронов
Место рожденияд.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1860
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1860
Отец: Мирон Андреев
Мать: Улита Моисеева
д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1880
Жена: Пелагея Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Матрона Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Феодосия Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Пелагея Иванова
Смерть
1892
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище