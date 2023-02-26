Бодюльков Матвей Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодюльков Матвей Миронов

Бодюльков Матвей Миронов

avatar

Место рождения

д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1860

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1860

Отец: Мирон Андреев

Мать: Улита Моисеева

д.Пипки вотчины помещицы Поццо Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.02.1880

Жена: Пелагея Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Бодюльков Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Феодосия Матвеева

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бодюльков Филипп Матвеев

Мать ребёнка: Пелагея Иванова

Смерть
1892
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close