Малярова (Бодюлькова) Анна Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малярова (Бодюлькова) Анна Филимоновна

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.07.1886

Дата смерти

09.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1886

Отец: Бодюльков Филимон Прохоров

Мать: Бодюлькова Матрона Миронова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1908

Муж: Маляров Лукьян Алексеевич

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
06.10.1914

Сын: Маляров Сергей Лукьянович

Отец ребёнка: Маляров Лукьян Алексеевич

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1916

Сын: Маляров Владимир Лукьянович

Отец ребёнка: Маляров Лукьян Алексеевич

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1917

Сын: Маляров Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Маляров Лукьян Алексеевич

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1924

Дочь: Гвоздева Анастасия (Надежда)

Отец ребёнка: Маляров Лукьян Алексеевич

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1969
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