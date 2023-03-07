Малярова (Бодюлькова) Анна Филимоновна
Место рождения
Дата рождения18.07.1886
Дата смерти09.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1886
Бракосочетание
11.02.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
06.10.1914
Сын: Маляров Сергей Лукьянович
Отец ребёнка: Маляров Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Маляров Владимир Лукьянович
Отец ребёнка: Маляров Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
30.04.1917
Сын: Маляров Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Маляров Лукьян Алексеевич
Рождение ребёнка
25.03.1924
Дочь: Гвоздева Анастасия (Надежда)
Отец ребёнка: Маляров Лукьян Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1969