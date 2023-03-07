(Бодюлькова) Анастасия Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бодюлькова) Анастасия Филимонова

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1874

Отец: Бодюльков Филимон Прохоров

Мать: Бодюлькова Матрона Миронова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Николай Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Павел Николаев

Отец ребёнка: Николай Фёдоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Семён Николаев

Отец ребёнка: Николай Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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