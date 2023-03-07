(Бодюлькова) Анастасия Филимонова
Место рождения
Дата рождения20.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1874
Бракосочетание
13.02.1894
Муж: Николай Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Павел Николаев
Отец ребёнка: Николай Фёдоров
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Семён Николаев
Отец ребёнка: Николай Фёдоров
Смерть
Неизвестно