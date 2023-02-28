Николай Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Фёдор Егоров
Мать: Мария (Марфа) Григорьева
Бракосочетание
13.02.1894
Жена: Анастасия Филимонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Павел Николаев
Мать ребёнка: Анастасия Филимонова
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Семён Николаев
Мать ребёнка: Анастасия Филимонова
Смерть
Неизвестно