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Николай Фёдоров

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Фёдор Егоров

Мать: Мария (Марфа) Григорьева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1894

Жена: Анастасия Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Павел Николаев

Мать ребёнка: Анастасия Филимонова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1897
рядовой
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Семён Николаев

Мать ребёнка: Анастасия Филимонова

Смерть
Неизвестно
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