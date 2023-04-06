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Мария (Марфа) Григорьева

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

03.09.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1862

Муж: Фёдор Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
25.09.1863

Сын: Андрей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1872

Дочь: Елисеева Марфа Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1877

Дочь: Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1880

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Егоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
03.09.1903
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
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