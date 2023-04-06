Мария (Марфа) Григорьева
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти03.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1862
Муж: Фёдор Егоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
25.09.1863
Сын: Андрей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
30.06.1872
Дочь: Елисеева Марфа Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
1875
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Стефан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
16.12.1877
Дочь: Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Рождение ребёнка
21.09.1880
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Егоров
Смерть
03.09.1903