Андрей Фёдоров
Место рождения
Дата рождения25.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1863
Отец: Фёдор Егоров
Мать: Мария (Марфа) Григорьева
Бракосочетание
13.02.1883
Жена: Наталья Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
02.02.1891
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Наталья Стефанова
Рождение ребёнка
22.09.1900
Дочь: Фёкла Андреева
Мать ребёнка: Наталья Стефанова
Смерть
Неизвестно