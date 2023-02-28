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Наталья Стефанова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Параскева Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.02.1883

Муж: Андрей Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
25.01.1885

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Рождение ребёнка
02.02.1891

Сын: Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1900

Дочь: Фёкла Андреева

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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