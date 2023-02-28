Наталья Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Параскева Васильева
Бракосочетание
13.02.1883
Муж: Андрей Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
25.01.1885
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
02.02.1891
Сын: Семён Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
22.09.1900
Дочь: Фёкла Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Смерть
Неизвестно