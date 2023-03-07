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Параскева Васильева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.10.1847

Дата смерти

19.11.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1847

Отец: Колбатов (пилняков) Василий Павлов

Мать: Колбатова Евдокия Маркова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.10.1864

Муж: Стефан Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Наталья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.07.1874

Сын: Владимир Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1877

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1879

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1882

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1884

Дочь: Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Стефан Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1887

Дочь: Васса Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1890

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Яковлев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.11.1909
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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