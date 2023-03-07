Параскева Васильева
Место рождения
Дата рождения15.10.1847
Дата смерти19.11.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1847
Бракосочетание
04.10.1864
Муж: Стефан Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Наталья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
25.09.1871
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
12.07.1874
Сын: Владимир Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
26.04.1877
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
14.07.1879
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
27.05.1882
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
26.10.1884
Дочь: Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Стефан Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
05.08.1887
Дочь: Васса Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Рождение ребёнка
18.03.1890
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Яковлев
Смерть
19.11.1909
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище