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Параскева Стефанова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.10.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1884

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Параскева Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1906

Муж: Гордей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1906

Сын: Григорий Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1908

Дочь: Александра Гордеева

Отец ребёнка: Гордей Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1911

Дочь: Варвара Гордеева

Отец ребёнка: Гордей Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1911

Сын: Николай Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Павел Гордеев

Отец ребёнка: Гордей Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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