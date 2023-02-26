Параскева Стефанова
Место рождения
Дата рождения26.10.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
26.10.1884
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Параскева Васильева
Бракосочетание
16.01.1906
Муж: Гордей Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1906
Сын: Григорий Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Яковлев
Рождение ребёнка
20.04.1908
Дочь: Александра Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Яковлев
Рождение ребёнка
02.12.1911
Дочь: Варвара Гордеева
Отец ребёнка: Гордей Яковлев
Рождение ребёнка
02.12.1911
Сын: Николай Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Яковлев
Рождение ребёнка
11.01.1915
Сын: Павел Гордеев
Отец ребёнка: Гордей Яковлев
Смерть
Неизвестно