Гордей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордей Яковлев

Гордей Яковлев

avatar

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1884

Отец: Яков (Семёнов)

Мать: Васса Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1906

Жена: Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1906

Сын: Григорий Гордеев

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1908

Дочь: Александра Гордеева

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1911

Дочь: Варвара Гордеева

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.12.1911

Сын: Николай Гордеев

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Павел Гордеев

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close