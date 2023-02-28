Гордей Яковлев
Место рождения
Дата рождения28.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1884
Отец: Яков (Семёнов)
Мать: Васса Фёдорова
Бракосочетание
16.01.1906
Жена: Параскева Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1906
Сын: Григорий Гордеев
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
20.04.1908
Дочь: Александра Гордеева
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
02.12.1911
Дочь: Варвара Гордеева
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
02.12.1911
Сын: Николай Гордеев
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
11.01.1915
Сын: Павел Гордеев
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Смерть
Неизвестно