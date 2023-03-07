Васса Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Фёдор Малахов
Бракосочетание
13.10.1874
Муж: Яков (Семёнов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1876
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Семёнов)
Рождение ребёнка
28.12.1884
Сын: Гордей Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Семёнов)
Смерть
Неизвестно