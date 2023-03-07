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Васса Фёдорова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фёдор Малахов

Мать: Феодосия (Федора) Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.10.1874

Муж: Яков (Семёнов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1876

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1884

Сын: Гордей Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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