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Яков (Семёнов)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1849

Отец: Самуил (Федосеев)

Мать: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.10.1874

Жена: Васса Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1876

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1884

Сын: Гордей Яковлев

Мать ребёнка: Васса Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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