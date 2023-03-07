Яков (Семёнов)
Место рождения
Дата рождения16.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1849
Отец: Самуил (Федосеев)
Мать: Фёкла Николаева
Бракосочетание
13.10.1874
Жена: Васса Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.02.1876
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
Рождение ребёнка
28.12.1884
Сын: Гордей Яковлев
Мать ребёнка: Васса Фёдорова
Смерть
Неизвестно