Самуил (Федосеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамуил (Федосеев)

Самуил (Федосеев)

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.08.1821

Дата смерти

03.07.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1821

Отец: Федот (Феофилакт) Семёнов

Мать: Пелагия Евдокимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1847

Жена: Фёкла Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1849

Сын: Яков (Семёнов)

Мать ребёнка: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1852

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1856

Сын: Устин Самойлов

Мать ребёнка: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1858

Сын: Иоанн ст

Мать ребёнка: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1862

Сын: Иван Самойлов

Мать ребёнка: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Василий (Семёнов)

Мать ребёнка: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сергей Самойлов

Мать ребёнка: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
03.07.1877
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close