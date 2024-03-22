Самуил (Федосеев)
Место рождения
Дата рождения26.08.1821
Дата смерти03.07.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1821
Отец: Федот (Феофилакт) Семёнов
Мать: Пелагия Евдокимова
Бракосочетание
26.10.1847
Жена: Фёкла Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1849
Сын: Яков (Семёнов)
Мать ребёнка: Фёкла Николаева
Рождение ребёнка
27.02.1852
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Фёкла Николаева
Рождение ребёнка
22.06.1856
Сын: Устин Самойлов
Мать ребёнка: Фёкла Николаева
Рождение ребёнка
31.12.1858
Сын: Иоанн ст
Мать ребёнка: Фёкла Николаева
Рождение ребёнка
27.01.1862
Сын: Иван Самойлов
Мать ребёнка: Фёкла Николаева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Василий (Семёнов)
Мать ребёнка: Фёкла Николаева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Сергей Самойлов
Мать ребёнка: Фёкла Николаева
Смерть
03.07.1877