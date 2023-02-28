Василий (Семёнов)
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти10.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Самуил (Федосеев)
Мать: Фёкла Николаева
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Бракосочетание
18.02.1883
Жена: Ефросиния Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1883
уволенный в запас рядовой 4-го пехотного Капорского его Величества короля Саксонского полка 2-й роты
Рождение ребёнка
15.09.1884
Дочь: София Васильева
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Военная служба
1884
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
20.12.1885
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
10.10.1888
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
16.09.1891
Сын: Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
17.10.1893
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Павел Васильев
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
21.01.1896
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова
Смерть
10.09.1908