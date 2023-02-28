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Василий (Семёнов)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

10.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Самуил (Федосеев)

Мать: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Бракосочетание
18.02.1883

Жена: Ефросиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1883
уволенный в запас рядовой 4-го пехотного Капорского его Величества короля Саксонского полка 2-й роты
Рождение ребёнка
15.09.1884

Дочь: София Васильева

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1884
временно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
20.12.1885

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1888

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1891

Сын: Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1896

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Ефросиния Трофимова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
10.09.1908
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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