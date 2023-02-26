Дария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Василий (Семёнов)
Мать: Ефросиния Трофимова
Рождение ребёнка
22.04.1890
Сын: Василий Архипов
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
12.10.1891
Сын: Иван Архипов
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
29.09.1895
Сын: Михаил Архипов
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
14.05.1897
Дочь: Александра Архипова
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
10.06.1898
Сын: Пётр Архипов
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
28.11.1899
Дочь: Варвара ст
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
19.02.1903
Сын: Александр Архипов
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
01.07.1905
Дочь: Варвара Архипова
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
09.05.1909
Сын: Николай Архипов
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Рождение ребёнка
07.07.1914
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Архип (Никифоров)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип (Никифоров)
Смерть
Неизвестно