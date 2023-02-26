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Дария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Василий (Семёнов)

Мать: Ефросиния Трофимова

Рождение ребёнка
22.04.1890

Сын: Василий Архипов

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1891

Сын: Иван Архипов

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1895

Сын: Михаил Архипов

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1897

Дочь: Александра Архипова

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1898

Сын: Пётр Архипов

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1899

Дочь: Варвара ст

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Александр Архипов

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1905

Дочь: Варвара Архипова

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1909

Сын: Николай Архипов

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1914

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Архип (Никифоров)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип (Никифоров)

Смерть
Неизвестно
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