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Ефросиния Трофимова

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1864

Отец: Трофим (Ермолаев)

Мать: Анна Самойлова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий (Семёнов)

Бракосочетание
18.02.1883

Муж: Василий (Семёнов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1884

Дочь: София Васильева

Отец ребёнка: Василий (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1885

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1888

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1891

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1893

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1896

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий (Семёнов)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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