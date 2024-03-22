Ефросиния Трофимова
Место рождения
Дата рождения19.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1864
Отец: Трофим (Ермолаев)
Мать: Анна Самойлова
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий (Семёнов)
Бракосочетание
18.02.1883
Муж: Василий (Семёнов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1884
Дочь: София Васильева
Отец ребёнка: Василий (Семёнов)
Рождение ребёнка
20.12.1885
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий (Семёнов)
Рождение ребёнка
10.10.1888
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий (Семёнов)
Рождение ребёнка
16.09.1891
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий (Семёнов)
Рождение ребёнка
17.10.1893
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий (Семёнов)
Рождение ребёнка
До 1895
Сын: Павел Васильев
Отец ребёнка: Василий (Семёнов)
Рождение ребёнка
21.01.1896
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий (Семёнов)
Смерть
Неизвестно