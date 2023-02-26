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Анна Самойлова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1830

Дата смерти

29.11.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1830

Отец: Самуил Ануфриев

Мать: Матрона Емельянова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848

Муж: Андрей Прокофьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1850

Дочь: Пелагия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1853

Сын: Мартин Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прокофьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.06.1858

Муж: Трофим (Ермолаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Косьма Трофимов

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1864

Дочь: Ефросиния Трофимова

Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.11.1886
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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