Анна Самойлова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1830
Дата смерти29.11.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1830
Отец: Самуил Ануфриев
Мать: Матрона Емельянова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848
Муж: Андрей Прокофьев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1850
Дочь: Пелагия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1853
Сын: Мартин Андреев
Отец ребёнка: Андрей Прокофьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.06.1858
Муж: Трофим (Ермолаев)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Косьма Трофимов
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Рождение ребёнка
19.06.1864
Дочь: Ефросиния Трофимова
Отец ребёнка: Трофим (Ермолаев)
Смерть
29.11.1886