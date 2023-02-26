Самуил Ануфриев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1787
Дата смерти30.10.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ануфрий (Антоний) Ильин
Мать: Фёкла Семёнова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Самойлова
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1820
Дочь: Параскева Самойлова
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1824
Сын: Косьма Самойлов
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1830
Дочь: Анна Самойлова
Мать ребёнка: Матрона Емельянова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.10.1842
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.