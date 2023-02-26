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Самуил Ануфриев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1787

Дата смерти

30.10.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ануфрий (Антоний) Ильин

Мать: Фёкла Семёнова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Самойлова

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1820

Дочь: Параскева Самойлова

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1824

Сын: Косьма Самойлов

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1830

Дочь: Анна Самойлова

Мать ребёнка: Матрона Емельянова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.10.1842
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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