Параскева Самойлова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.07.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1820
Отец: Самуил Ануфриев
Мать: Матрона Емельянова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.05.1839
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Игнатий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1844
Сын: Прокопий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1846
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1848
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1850
Сын: Ефимий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1856
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1859
Дочь: Анисия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пахомий Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно