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Параскева Самойлова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.07.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1820

Отец: Самуил Ануфриев

Мать: Матрона Емельянова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.05.1839

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1844

Сын: Прокопий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1846

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1848

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1850

Сын: Ефимий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1856

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1859

Дочь: Анисия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Пахомий Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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