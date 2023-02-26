Иван Иванов
Место рожденияд.Селецкий Ручей - Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.11.1821
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1821
Отец: Иван Лавринов
Мать: не указана
д.Селецкий Ручей - Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.05.1839
Жена: Параскева Самойлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Игнатий Иванов
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1844
Сын: Прокопий Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1846
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1848
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1850
Сын: Ефимий Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1856
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1859
Дочь: Анисия Иванова
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пахомий Иванов
Мать ребёнка: Параскева Самойлова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1894
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.