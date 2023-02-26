Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванов

Иван Иванов

avatar

Место рождения

д.Селецкий Ручей - Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.11.1821

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Отец

До 1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1821

Отец: Иван Лавринов

Мать: не указана

д.Селецкий Ручей - Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.05.1839

Жена: Параскева Самойлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1844

Сын: Прокопий Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1846

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1848

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1850

Сын: Ефимий Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1856

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1859

Дочь: Анисия Иванова

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Пахомий Иванов

Мать ребёнка: Параскева Самойлова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1894
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close