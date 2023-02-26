Пахомий Иванов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Иван Иванов
Мать: Параскева Самойлова
Бракосочетание
18.10.1887
Жена: Ефросиния Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1890
Сын: Захарий Пахомов
Мать ребёнка: Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Валентин
Мать ребёнка: Ефросиния Дмитриева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Дария
Мать ребёнка: Ефросиния Дмитриева
Смерть
Неизвестно