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Пахомий Иванов

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1870 г.р.

Дети

1890 г.р.
1898 г.р.
1902 г.р.
1911 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Иван Иванов

Мать: Параскева Самойлова

Бракосочетание
18.10.1887

Жена: Ефросиния Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1890

Сын: Захарий Пахомов

Мать ребёнка: Ефросиния Дмитриева

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Ефросиния Дмитриева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Валентин

Мать ребёнка: Ефросиния Дмитриева

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Дария

Мать ребёнка: Ефросиния Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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