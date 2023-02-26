Захарий Пахомов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.10.1890
Дата смерти07.12.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1890
Отец: Пахомий Иванов
Мать: Ефросиния Дмитриева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.12.1914
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.