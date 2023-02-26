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Захарий Пахомов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.10.1890

Дата смерти

07.12.1914

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1890

Отец: Пахомий Иванов

Мать: Ефросиния Дмитриева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.12.1914
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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