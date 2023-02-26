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Ефросиния Дмитриева

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1840 г.р.

Муж

1869 г.р.

Дети

1890 г.р.
1898 г.р.
1902 г.р.
1911 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Дмитрий Ефремов

Мать: Татьяна Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Пахомий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1890

Сын: Захарий Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Иванов

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Пахомий Иванов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Валентин

Отец ребёнка: Пахомий Иванов

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Дария

Отец ребёнка: Пахомий Иванов

Смерть
Неизвестно

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