Ефросиния Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Дмитрий Ефремов
Мать: Татьяна Андреева
Бракосочетание
18.10.1887
Муж: Пахомий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1890
Сын: Захарий Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Валентин
Отец ребёнка: Пахомий Иванов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Пахомий Иванов
Смерть
Неизвестно