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Татьяна Андреева

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

23.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1856

Муж: Дмитрий Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1858

Сын: Николай Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1860

Сын: Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1862

Дочь: Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1864

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Дария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ефросиния Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1872

Сын: Илья Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1874

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.04.1875

Сын: Аристарх Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1876

Дочь: Акилина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.03.1879
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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