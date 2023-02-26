Татьяна Андреева
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти23.03.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1856
Муж: Дмитрий Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1858
Сын: Николай Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
18.10.1860
Сын: Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
20.11.1862
Дочь: Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
21.11.1864
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Дария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ефросиния Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
15.07.1872
Сын: Илья Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
11.02.1874
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
14.04.1875
Сын: Аристарх Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Рождение ребёнка
23.05.1876
Дочь: Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ефремов
Смерть
23.03.1879
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно