Дария Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Дмитрий Ефремов
Мать: Татьяна Андреева
Бракосочетание
23.01.1885
Муж: Роман Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1887
Дочь: Наталия Романова
Отец ребёнка: Роман Петров
Место жительства
1887
Рождение ребёнка
12.06.1890
Дочь: Акилина Романова
Отец ребёнка: Роман Петров
Рождение ребёнка
05.10.1892
Сын: Алексей Романов
Отец ребёнка: Роман Петров
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Роман Петров
Рождение ребёнка
01.09.1905
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Петров
Смерть
Неизвестно