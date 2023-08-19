Роман Петров
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Матрона Фадеева
Бракосочетание
23.01.1885
Жена: Дария Дмитриева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1887
Дочь: Наталия Романова
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
12.06.1890
Дочь: Акилина Романова
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
05.10.1892
Сын: Алексей Романов
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
01.09.1905
Дочь: Анна Романова
Мать ребёнка: Дария Дмитриева
Смерть
Неизвестно