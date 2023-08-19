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Роман Петров

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Матрона Фадеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Дария Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1887

Дочь: Наталия Романова

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1890

Дочь: Акилина Романова

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1892

Сын: Алексей Романов

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.09.1905

Дочь: Анна Романова

Мать ребёнка: Дария Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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