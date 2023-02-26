Матрона Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти13.06.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Бракосочетание
30.10.1832
Муж: Пётр Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1838
Дочь: Пелагия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
08.07.1844
Сын: Прокопий Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
14.03.1847
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
19.04.1850
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
11.10.1852
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
24.09.1854
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
15.07.1861
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1865
Сын: Роман Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Антонов
Смерть
13.06.1877