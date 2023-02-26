Матрона Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

13.06.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Бракосочетание
30.10.1832

Муж: Пётр Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.09.1838

Дочь: Пелагия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Терещенков Косьма Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1844

Сын: Прокопий Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1847

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1850

Сын: Терещенков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1852

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1854

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Роман Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Антонов

Смерть
13.06.1877
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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