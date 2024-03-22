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Иван Петров

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.09.1854

Дата смерти

26.04.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1854

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Матрона Фадеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.06.1872

Жена: Васса Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1875

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1876

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1883

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1886

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.04.1894
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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