Иван Петров
Место рождения
Дата рождения24.09.1854
Дата смерти26.04.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1854
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Матрона Фадеева
Бракосочетание
05.06.1872
Жена: Васса Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1875
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1876
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
30.06.1879
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
16.07.1883
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
25.01.1886
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Смерть
26.04.1894