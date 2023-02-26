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Васса Иванова

Место рождения

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Петров

Мать: Акилина (Богданова)

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1872

Муж: Иван Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1875

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1876

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1883

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1886

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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