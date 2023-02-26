Васса Иванова
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Петров
Мать: Акилина (Богданова)
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1872
Муж: Иван Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1875
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
11.10.1876
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
30.06.1879
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
16.07.1883
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
25.01.1886
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
Неизвестно